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نابولي لم يتخلى عن فكرة ضم خاميس

الجمعة 23 أغسطس 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابولي لم يتخلى عن فكرة ضم خاميس


وكالات / سما /

أفادت صحيفة “آس” الإسبانية أن نادي نابولي لم يتخلى عن فكرة التعاقد مع خاميس رودريجيز هذا الصيف. ويحاول خورخي مينديز وكيل أعمال الدولي الكولومبي إلى إقناع النادي الملكي بتخفيض مطالبه.

ومن المتوقع أن يسافر خورخي مينديز إلى مدريد للاجتماع بفلورنتينو بيريز من أجل إيجاد مخرج لوكيل أعماله بطريقة مرضية لجميع الأطراف.

وعلى الرغم من التوقيع مع لوزانو إلا أن مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي، ورئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، لا يزالان يرغبان في التوقيع مع النجم الكولومبي.

وسيحاول خورخي مينديز بإقناع ريال مدريد بالتخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة وهو ما يرفضه النادي الملكي. وحال تمسك النادي الإسباني بموقفه خورخي مينديز سيحاول الحصول على تخفيض في قيمة اللاعب إذ يرغب ريال مدريد في 42 مليون يورو، بينما سيحاول إقناعهم بالتخلي عنه بشكل دائم مقابل 35 مليون يورو.

ويستمتع خورخي مينديز بإجازته في اليونان مع أسرته ، ومع ذلك ، من المتوقع أن يستأنف عمله في الساعات القليلة المقبلة لأنه يتعين عليه أيضًا إصلاح وضع أندريه سيلفا وميلان.

في هذه الأثناء ، يواصل لاعب خط الوسط العمل مع الفريق الإسباني استعداداً لمواجهة بلد الوليد في المباراة الثانية من الليغا ، حيث يمكن أن يكون بديلاً في اللقاء ، بعد طرد لوكا مودريتش في المباراة السابقة.

#نابولي #خاميس رودريجيز

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