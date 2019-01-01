الاحتلال يغلق حاجز حوارة بنابلس

رام الله /سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، حاجز حوارة ومفرق بورين وشارع "ايتسهار" في كلا الاتجاهين أمام حركة مرور المواطنين بعد تظاهرة للمستوطنين جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت مرور المركبات بالقرب من مفرق بيتا وحولت حركة السير إلى بيتا عورتا نابلس للقادمين من رام الله وبالعكس الخارجين من نابلس .

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال أغلقت بوابة مادما جنوب نابلس وأقامت حواجز عسكرية على طريق "ايتسهار" باتجاه قرية جيت ومنعت حركة السير في أعقاب تجمعات يقوم بها المستوطنين في أعقاب وقوع عملية رام الله صباح اليوم .

