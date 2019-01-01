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زيدان يستهدف استعادة ثقة جماهير ريال مدريد مجدداً

الجمعة 23 أغسطس 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يستهدف استعادة ثقة جماهير ريال مدريد مجدداً


وكالات / سما /

أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لكرة القدم اليوم الجمعة عن أهم أهدافه في الموسم الجاري ، وهي استعادة ثقة الجماهير ومعالجة أخطاء الموسم الماضي.

وجاءت تصريحات المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في قاعة الصحافة في ملعب سانتياجو برنابيو ، وذلك قبل مواجهة بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد افتتح الجولة الاولى من الليجا بفوز مستحق على سيلتا فيجو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب بالايدوس ، مما منحه المركز الأول في الترتيب بعد خسارة برشلونة.

وقال زيدان خلال حديثه للصحافة الإسبانية : “نطلب من جماهيرنا أن يظلوا كما هم ، هدفنا هو منحهم أسباب السعادة في كل مباراة ، نحن نعرف ما عانوا منه ونريد أن يستمتع هؤلاء بفريقهم”.

وحول طرد لوكا مودريتش أمام سيلتا فيجو وأجاب : “لم يقصد الأذى للآخرين وهذا هو الشيء الأكثر أهمية ، نحن نعرف ذلك ، لكن القاعدة الجديدة قد تطردك دون التعرف على النوايا ، ما حدث قد حدث”.

#زين الدين زيدان #ريال مدريد

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