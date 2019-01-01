  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دعوات للمستوطنين: لا تخرجوا إلّا وأسلحتكم معكم

الجمعة 23 أغسطس 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات للمستوطنين: لا تخرجوا إلّا وأسلحتكم معكم


القدس المحتلة / سما /

دعا "مجلس مستوطنات غوش عتصيون"، اليوم الجمعة، المستوطنين لعدم الخروج من منازلهم إلا وأسلحتهم معهم.

وقال شلومو نيمان رئيس المجلس الإقليمي للمنطقة، إن على المستوطنين أن يكونوا مسلحين لدى خروجهم من منازلهم، لمواجهة أي حدث قد يصيبهم.

وأضاف في حديث لإذاعة الجيش "نوصي بذلك، حتى يعلم كل مرتكب جريمة أنه يمكن سحب السلاح عليه وقتله". وفق قوله.

وبعد عملية تفجير عبوة ناسفة أسفرت عن مقتلة إسرائيلية صباح اليوم، توالت ردود الفعل

من شخصيات سياسية وعسكرية وغيرها، داعيةً لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتخصيص المنطقة التي وقع فيها الهجوم وضمّها لمستوطنة "دوليف"، إلى جانب تحميل حركة حماس المسؤولية عن العملية، واغتيال قياداتها بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل: الجيش يستعد لمعركة صعبة وقاسية

العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون"

قناة عبرية: إسرائيل تحول ملياري شيكل إلى السلطة الفلسطينية

خبير اسرائيلي: المعركة القادمة مع غزة مسالة وقت والظروف تشابه ما قبل الرصاص المصبوب

سعودي يهاجم الأردن وملكها وينشر رؤية ابن سلمان بصحيفة إسرائيلية

"يديعوت": الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي بدأوا بتهيئة الجمهور للحرب في غزة

شاهد الفيديو : جيش الاحتلال يزعم احباط عملية فجر اليوم على حدود قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

هيئة مسيرات العودة تشدد على الطابع السلمي للتظاهرات في جمعة"لبيك يا اقصى"

فيديو وصور : مقتل مستوطنة واصابة 2 بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة

هنية: "عملية رام الله" بطولية والقدس ستحرق من يعتدي عليها

ضابط إسرائيلي كبير: لا مناص من حملة عسكرية بغزة ستستمر لفترة طويلة