دعوات للمستوطنين: لا تخرجوا إلّا وأسلحتكم معكم

القدس المحتلة / سما /

دعا "مجلس مستوطنات غوش عتصيون"، اليوم الجمعة، المستوطنين لعدم الخروج من منازلهم إلا وأسلحتهم معهم.

وقال شلومو نيمان رئيس المجلس الإقليمي للمنطقة، إن على المستوطنين أن يكونوا مسلحين لدى خروجهم من منازلهم، لمواجهة أي حدث قد يصيبهم.

وأضاف في حديث لإذاعة الجيش "نوصي بذلك، حتى يعلم كل مرتكب جريمة أنه يمكن سحب السلاح عليه وقتله". وفق قوله.

وبعد عملية تفجير عبوة ناسفة أسفرت عن مقتلة إسرائيلية صباح اليوم، توالت ردود الفعل

من شخصيات سياسية وعسكرية وغيرها، داعيةً لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتخصيص المنطقة التي وقع فيها الهجوم وضمّها لمستوطنة "دوليف"، إلى جانب تحميل حركة حماس المسؤولية عن العملية، واغتيال قياداتها بغزة.