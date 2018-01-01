  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سولشاير يُشير إلى تعثر انتقال أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان

الجمعة 23 أغسطس 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير يُشير إلى تعثر انتقال أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان


وكالات / سما /

يبدو أن نادي إنتر ميلان سيعاني قبل أن يُنهي الصفقة الثانية المنتظرة لتدعيم خط الهجوم حيث يستهدف التعاقد مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وأصبح اللاعب مرشحاً بقوة للخروج من قلعة الشياطين الحمر بعد فشله في ترك بصمة كبيرة مع الفريق منذ انتقاله إليه في يناير من عام 2018.

من جانبه فإن مدرب مانشستر يونايتد جوان أولي سولشاير لا يعتقد بأن الانتقال في طريقه للنجاح في هذا الوقت.

حيث قال المدرب النرويجي في مؤتمره الصحفي اليوم: “لا تزال لدينا بعض المفاوضات مع بعض الأندية، لكنه لعب في مباراة شيفيلد يونايتد ولعب بشكلٍ جيد، هو يعمل بصورة طيبة ودعونا نرى ما قد سيحدث في سبتمبر”.

جدير بالذكر أن نافذة سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا تُغلق يوم 2 سبتمبر، وسيحاول النيراتزوري الحصول على اللاعب بأي شكل ممكن سواء بصفقة شراء نهائي أو على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت إلى أن كلا الناديين لا يرغبان في دفع جزء كبير من أجر اللاعب التشيلي البالغ 500 ألف جنيه إسترليني.

#سولشاير #أليكسيس سانشيز

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل: الجيش يستعد لمعركة صعبة وقاسية

العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون"

قناة عبرية: إسرائيل تحول ملياري شيكل إلى السلطة الفلسطينية

خبير اسرائيلي: المعركة القادمة مع غزة مسالة وقت والظروف تشابه ما قبل الرصاص المصبوب

سعودي يهاجم الأردن وملكها وينشر رؤية ابن سلمان بصحيفة إسرائيلية

"يديعوت": الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي بدأوا بتهيئة الجمهور للحرب في غزة

شاهد الفيديو : جيش الاحتلال يزعم احباط عملية فجر اليوم على حدود قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

هيئة مسيرات العودة تشدد على الطابع السلمي للتظاهرات في جمعة"لبيك يا اقصى"

فيديو وصور : مقتل مستوطنة واصابة 2 بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة

هنية: "عملية رام الله" بطولية والقدس ستحرق من يعتدي عليها

ضابط إسرائيلي كبير: لا مناص من حملة عسكرية بغزة ستستمر لفترة طويلة