سولشاير يُشير إلى تعثر انتقال أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان

وكالات / سما /

يبدو أن نادي إنتر ميلان سيعاني قبل أن يُنهي الصفقة الثانية المنتظرة لتدعيم خط الهجوم حيث يستهدف التعاقد مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وأصبح اللاعب مرشحاً بقوة للخروج من قلعة الشياطين الحمر بعد فشله في ترك بصمة كبيرة مع الفريق منذ انتقاله إليه في يناير من عام 2018.

من جانبه فإن مدرب مانشستر يونايتد جوان أولي سولشاير لا يعتقد بأن الانتقال في طريقه للنجاح في هذا الوقت.

حيث قال المدرب النرويجي في مؤتمره الصحفي اليوم: “لا تزال لدينا بعض المفاوضات مع بعض الأندية، لكنه لعب في مباراة شيفيلد يونايتد ولعب بشكلٍ جيد، هو يعمل بصورة طيبة ودعونا نرى ما قد سيحدث في سبتمبر”.

جدير بالذكر أن نافذة سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا تُغلق يوم 2 سبتمبر، وسيحاول النيراتزوري الحصول على اللاعب بأي شكل ممكن سواء بصفقة شراء نهائي أو على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت إلى أن كلا الناديين لا يرغبان في دفع جزء كبير من أجر اللاعب التشيلي البالغ 500 ألف جنيه إسترليني.