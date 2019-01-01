ميسي يشعر بأنه خُدع في مسألة عودة نيمار !

وكالات / سما /

كشف البرنامج الإسباني الشهر “شيرينجيتو” بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة قد شعر بأنه تم خداعه من قبل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي البرسا بشأن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف البلاوجرانا.

برشلونة منذ بداية الميركاتو الصيفي، وهو يحاول استعادة نيمار دا سيلفا، بعد رغبة الأخير في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحتى الآن فشل برشلونة في التعاقد مع اللاعب لأسباب كثيرة، لعل أهمها بكل تأكيد قيمة انتقاله التي ستكلف البرسا الكثير.

وأوضح “شيرينجيتو” أن تحرك إدارة برشلونة للتعاقد مع نيمار كان بسبب إصرار ليونيل ميسي على عودة اللاعب من جديد.

وأشار البرنامج بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ضد فكرة عودة نيمار من الأساس، والآن يشعر ميسي بأنه خُدع في مسألة عودة النجم البرازيلي لأن عرض برشلونة المقدم أقل من الذي تتحدث عن الصحف، وبالتالي لن يوافق عليه باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن أكبر عرض لبرشلونة من أجل التعاقد مع نيمار كان 140 مليون يورو فقط، مما جعل ليونيل ميسي، وغرفة خلع الملابس يشعرون بالغضب بسبب خداع إدارة البرسا لهم.

بينما أضافت المحطة الإذاعية الكتالونية “RAC1” بأن يجب على برشلونة تقديمه عرضه الأخير قبل ظهر يوم الجمعة، وإلا سيصبح مستقبل نيمار في ملعب “سانتايجو برنابيو” معقل ريال مدريد.