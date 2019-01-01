جيش الاحتلال الاسرائيلي يكشف تفاصيل عملية "عين بونين" قرب رام الله

القدس المحتلة/سما/



قال موقع 0404 الاسرائيلي نقلا عن مصادر امنية في جيش الاحتلال ان التقديرات الاولية تشيرإلى أن العبوة الناسفة قد وضعت في موقع العملية القريب من مستوطنة"دوليف" غرب مدينة رام الله وانفجرت اثناء مرور المستوطنين.

وقال جيش الاحتلال وفقا للموقع "إنه يعتقد أن العبوة الناسفة قد وضعت في موقع الهجوم ، ولم يعلن الجيش الإسرائيلي كيف انفجرت العبوة وما إذا كان قد تم تفعيلها على جهاز التحكم عن بُعد".

وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية قد قالت ان مجندة اسرائيلية قتلت واصيب اثنين اخرين، صباح اليوم الجمعة، جراء انفجار "عبوة ناسفة" قرب مستوطنة "دوليف" شمال غرب رام الله.

وشرع التلفزيون الاسرائيلي بالبث المباشر لتغطية مروحيتين عسكريتين تمشطان غرب رام الله بحثا عن مركبة يشتبهون انها القت عبوة ناسفة ادت لمقتل مجندة واصابات خطيرة.

وقالت منظمة نجمة داوود الحمراء إن " المجند التي قتلت تبلغ "18 عاما" وان المصابين هم أب (47 عاما) وحالته خطرة، وابنه (21 عاما) حالته خطرة، ".