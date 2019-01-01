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رداً على عملية مستوطنة دوليب.. "نتنياهو": سنواصل تعميق الاستيطان

الجمعة 23 أغسطس 2019 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
رداً على عملية مستوطنة دوليب.. "نتنياهو": سنواصل تعميق الاستيطان


القدس المحتلة / سما /

علق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على عملية "مستوطنة دوليب" التي وقعت صباح اليوم غرب رام الله.

وقال "نتنياهو" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": سنواصل تعميق الاستيطان، وسنعمق جذورنا وسنضرب أعداءنا، مضيفا أن "الأجهزة الأمنية تلاحق الآن المنفذين".

وتابع "ذراع إسرائيل الطويلة ستصل إلى أولئك الذين يريدون أن يقتلونا، وسنقوم بمحاسبتهم".

وقتلت مستوطنة وأصيب آخران بجراح خطيرة، صباح اليوم، إثر انفجار عبوة قرب مستوطنة "دوليب" غرب محافظة رام الله في الضفة الغربية.

وأشارت نتائج التحقيق في عملية دوليب إلى أن العبوة زرعت في المكان ولم تُلقى، وسط عملية بحث مكثفة من جيش الاحتلال الإسرائيلي عن المنفذين.

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