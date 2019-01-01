  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعليقاً على عملية "دوليب".. عضو كنيست: يجب فرض سيادتنا على الضفة

الجمعة 23 أغسطس 2019 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليقاً على عملية "دوليب".. عضو كنيست: يجب فرض سيادتنا على الضفة


القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست موطي يوغيف، تعليقاً على العملية التي وقعت صباح اليوم الجمعة قرب مستوطنة دوليب غرب محافظة رام الله في الضفة الغربية، "إنه يجب فرض سيادتنا على الضفة الغربية"، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية.

يذكر أن مستوطنة لقيت مصرعها وأصيب اخران بجراح خطيرة، صباح اليوم الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليب" غرب محافظة رام الله في الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي حول العملية في دوليب، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت العبوة قد ألقيت على المستوطنين أو تم زرعها مسبقًا في المكان، فيما وصفها بالصعبة للغاية.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل: الجيش يستعد لمعركة صعبة وقاسية

العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون"

قناة عبرية: إسرائيل تحول ملياري شيكل إلى السلطة الفلسطينية

خبير اسرائيلي: المعركة القادمة مع غزة مسالة وقت والظروف تشابه ما قبل الرصاص المصبوب

سعودي يهاجم الأردن وملكها وينشر رؤية ابن سلمان بصحيفة إسرائيلية

"يديعوت": الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي بدأوا بتهيئة الجمهور للحرب في غزة

شاهد الفيديو : جيش الاحتلال يزعم احباط عملية فجر اليوم على حدود قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

هيئة مسيرات العودة تشدد على الطابع السلمي للتظاهرات في جمعة"لبيك يا اقصى"

فيديو وصور : مقتل مستوطنة واصابة 2 بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة

هنية: "عملية رام الله" بطولية والقدس ستحرق من يعتدي عليها

ضابط إسرائيلي كبير: لا مناص من حملة عسكرية بغزة ستستمر لفترة طويلة