تعليقاً على عملية "دوليب".. عضو كنيست: يجب فرض سيادتنا على الضفة

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست موطي يوغيف، تعليقاً على العملية التي وقعت صباح اليوم الجمعة قرب مستوطنة دوليب غرب محافظة رام الله في الضفة الغربية، "إنه يجب فرض سيادتنا على الضفة الغربية"، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية.

يذكر أن مستوطنة لقيت مصرعها وأصيب اخران بجراح خطيرة، صباح اليوم الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليب" غرب محافظة رام الله في الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي حول العملية في دوليب، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت العبوة قد ألقيت على المستوطنين أو تم زرعها مسبقًا في المكان، فيما وصفها بالصعبة للغاية.