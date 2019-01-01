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حماس : المقاومة في الضفة تلبي نداء الاقصى وعملية اليوم في ذكرى احراقه

الجمعة 23 أغسطس 2019 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : المقاومة في الضفة تلبي نداء الاقصى وعملية اليوم في ذكرى احراقه


غزة / سما/

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية تفجير عبوة ناسفة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة صباح الجمعة، والتي أدت إلى مقتل مستوطنة واصابة  مستوطنين اثنين بجراح خطرة.

وقالت حماس في بيان وصل "سما" نسخة عنه إن العملية جاءت لتؤكد أن ضفة الأحرار لن تهدأ، وستواصل مقاومتها رغم القتل والاعتقال والانتهاكات.

وأضافت: "عملية اليوم تدلل على أن شعبنا لن يعدم وسائل المقاومة، فها هم شباب الضفة الغربية وأحرارها ينوعون وسائل الكفاح والمقاومة، بالسلاح والسكين والدهس والتفجير، حتى ننتزع كامل حقنا في أرضنا ومقدساتنا رغما عن المحتل".

وشددت حماس في بيانها أن المقاومة في الضفة اليوم تلبي نداء الأقصى، "رافعة شعار نصرته والذود عن حماه في ظل ما يتعرض له من عدوان ممنهج".

وأكدت أن العملية المباركة اليوم التي وافقت الذكرى الـ50 لإحراق المسجد الأقصى؛ جاءت لتؤكد أن شعبنا ما نسي ولن ينسى يوما أقصاه مهما بلغت التضحيات.

ولفتت حماس إلى أن "جرائم الاحتلال وعنجهيته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لن تمر دون حساب، وفي جعبة المقاومة الكثير".

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