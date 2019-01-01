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قوات الاحتلال تغلق الطرق الرئيسية غرب رام الله وتقتحم المدخل الشمالي للمدينة

الجمعة 23 أغسطس 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تغلق الطرق الرئيسية غرب رام الله وتقتحم المدخل الشمالي للمدينة


رام الله / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الطرق الرئيسية لقرى غرب رام الله، وعززت تواجدها العسكري على مداخل محافظة رام الله والبيرة، بحجة مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين قرب مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية  بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق واد الدلب غرب رام الله، والشارع الرئيسي لقرية كفر نعمة، ومفترق عين أيوب، ومدخل قرية راس كركر، واقتحمت عددا من المنازل والمحال التجارية في تلك القرى، واحتجزت المصور الصحفي هشام أبو شقرة في منطقة العملية. 

وأضافت أن قوات الاحتلال تتمركز على المدخل الشمالي لمدينة رام الله، في الشارع الواصل بين قرية سردا وشارع الإرسال الرئيسي، وتوقف مركبات المواطنين وتقوم بتفتيشها.

وأشارت مصادر اعلامية إلى أن قوات الاحتلال تمركز على مفترق عين سينيا شمال رام الله، وتقوم بتفتيش كافة المركبات الداخلة والخارجة من المحافظة.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا بلدة بيتونيا غرب رام الله.

#قوات الاحتلال

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