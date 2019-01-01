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فيديو وصور : مقتل مستوطنة واصابة 2 بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة

الجمعة 23 أغسطس 2019 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو وصور : مقتل مستوطنة واصابة 2 بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة


القدس المحتلة/سما/

 أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل مستوطنة (18 عاماً) وإصابة مستوطنين بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة عين بوبين قرب مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين غربي رام الله.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن انفجار كبير وقع في المنطقة، وأن المستوطنين في حالة حرجة .

وقال جيش الاحتلال انه تم إلقاء عبوة تجاه مجموعة من المستوطنين في المنطقة من قبل سيارة مسرعة، وفرار المنفذون.

ونشرت القناة 13 الاسرائيلية انفجار عبوة ناسفة ألقاها فلسطيني من دراجة نارية عند معبر الجلمة "جلبوع" قرب جنين.

يتبع ..


 

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