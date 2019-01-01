شاهد الفيديو : جيش الاحتلال يزعم احباط عملية فجر اليوم على حدود قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو ادعى فيه احباط عملية عسكرية ضد جنوده على حدود قطاع غزة فجر اليوم الجمعة.

وقال الاحتلال في بيان له انه مقاوما فلسطينيا تمكن من عبور السياج الحدودي وهاجم قوة عسكرية بالقنابل اليدوية قرب حدود غزة دون وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

واضاف البيان ان جيش الاحتلال اطلق النار على المنفذ ما ادى الى اصابته بجراح بليغة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن طواقم الإسعاف نقلت فجر اليوم الجمعة، شابا مصابا برصاص الاحتلال من المنطقة المحاذية للحدود شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بسماعهم دوي إطلاق نار بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل إنارة شمال القطاع.