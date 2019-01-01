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مصر.. مصرع 4 أشخاص جراء سقوطهم في فتحة للصرف الصحي

الجمعة 23 أغسطس 2019 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. مصرع 4 أشخاص جراء سقوطهم في فتحة للصرف الصحي


القاهرة / وكالات /

قالت مصادر أمنية وطبية مصرية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في بئر للصرف الصحي بمدينة صدفا جنوب أسيوط. 

وهرعت قوات الأمن والإسعاف إلى المنطقة، حيث تبين بعد الفحص أن الأربعة الذين سقطوا في إحدى فتحات الصرف الصحي واحدا تلو الآخر، لقوا حتفهم لتأثرهم بالغازات السامة داخلها.

وكشفت المصادر أن القتلى هم: زين عبد الستار حسين 30 سنة، لاوي نشأت مجاهد 22 سنة، عصام زهران الوحش 42 سنة، وأيمن سعدي 47 سنة.  

ونقلت الجثث لمشرحة مستشفى صدفا، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما يجري استكمال الاجراءات لدفن المتوفين الأربعة.

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