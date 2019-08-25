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حالة الطقس

الجمعة 23 أغسطس 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس


رام الله / سما /

 تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2019/08/25: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:
1-التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
2-خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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