العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون"

غزة / سما /

وصل السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، فجر اليوم ، عبر حاجز بيت حانون "إيرز" بعد أن كان من المفترض أن يصل مساء الخميس.

وقالت مصادر إن تأخر العمادي تم لأسباب لم تعرف مشيرةً إلى أنه كان من المفترض أن يدخل عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الخميس.

فيما قالت مصادر أخرى، أنه أجرى اجتماعات مهمة مع مسؤولين إسرائيليين حول عدة قضايا منها إدخال الأموال لغزة، وملف خط الكهرباء 161، وملفات أخرى.

وأشارت المصادر، إلى أن العمادي سيلتقي بقيادة حركة حماس لبحث قضايا تتعلق بتثبيت تفاهمات الهدوء.

ويرافق العمادي بزيارته نائبه خالد الحردان، ووفد من الفنيين الذين يتابعون ملف خط الكهرباء 161 الذي سيتم إمداد القطاع به ضمن تفاهمات الهدوء.