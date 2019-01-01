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إصابة مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة فجر اليوم

الجمعة 23 أغسطس 2019 01:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة فجر اليوم


غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن طواقم الإسعاف نقلت فجر اليوم الجمعة، شابا مصابا برصاص الاحتلال من المنطقة المحاذية للحدود شرق مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ادعى في وقت سابق أن فلسطينياً هاجم قوة عسكرية بالقنابل قرب الحدود شمالي قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وزعم الناطق بلسان الجيش أن الفلسطيني اقترب من الحدود وألقى القنابل اليدوية باتجاه قوة من الجيش بينما ردت القوة باستهدافه بالرصاص فأصيب بجراح لم تعرف طبيعتها وهو داخل حدود القطاع.

وأفاد شهود عيان بسماعهم دوي إطلاق نار بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل إنارة شمال القطاع.

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