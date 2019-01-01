مسؤول اسرائيلي كبير: الجيش يستعد للقيام بهجوم عسكري مهم عن طريق البحر والبر والجو داخل غزة!

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة عبرية، مساء اليوم الخميس، ان الجيش الاسرائيلي يستكمل الاستعدادات للقيام بهجوم عسكري مهم عن طريق البحر والبر والجو داخل غزة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن ما وصفته ب"مسؤول كبير" قوله : إذا لم يتحقق الهدوء، فسوف يشرع الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة هذا العام.

وأضاف: ما زال الجيش يستكمل الاستعدادات للقيام بهجوم عسكري مهم للغاية عن طريق الجو والبحر والبر داخل غزة، مشيرا الى انها خطوة قد تستغرق أيامًا طويلة.

ووفقا للمسؤول الكبير، فان الجيش الإسرائيلي أقام ساتر ترابي جديد بارتفاع من 4 -5 أمتار وعلى امتداد مئات الأمتار لمنع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع من غزة، مشيرا الى أنه يبحث عن حلول لتحصين 4 مستوطنات أخرى في غلاف غزة مكشوفة بشكل مباشر للصواريخ المضادة والرشاشات الثقيلة من غزة.