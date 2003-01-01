  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يلغي إقامة أسيرين مقدسيين

الخميس 22 أغسطس 2019 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يلغي إقامة أسيرين مقدسيين


القدس المحتلة / سما /

 ألغى وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، اليوم الخميس، الإقامة الدائمة لأسيرين فلسطينيين من القدس بحجة مشاركتهما في هجمات ضد إسرائيليين.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الداخلية الاسرائيلية قررت إلغاء إقامة للأسيرين اسحق عرفة، ومنير الرجبي، وكلاهما من القدس.

وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الأسير عرفة بالمشاركة في عملية ادت الى مقتل مستوطنين واصابة اخرين عام 2011، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة و60 عامًا أخرى، فيما يقضي الرجبي حكما بالسجن المؤبد و20 عامًا، بتهمة المسؤولية عن تفجير وقع عام 2003 في حيفا واسفر عن مقتل 17 إسرائيليًا.

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي : نقترب من عملية عسكرية كبيرة وقاسية في غزة

تحول دراماتيكي ..ايمن عودة لا يستبعد الانضمام الى ائتلاف برئاسة غانتس

صحيفة عبرية: يا للعار كيف لا نستطيع أن نقضي على حماس؟

مجلس أمناء جامعة الأزهر يصدر بياناً حول الأحداث الأخيرة بالجامعة

البيت الأبيض :طليب والهان عمر يدعمان حماس التي تطلق الصواريخ على الاسرائيليين الأبرياء

7 فلسطينيين يترشحون لانتخابات البلديات بالنرويج

الوزير حسين الشيخ: انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة وإسرائيل

الأخبار الرئيسية

مسؤول اسرائيلي كبير: الجيش ييستعد للقيام بهجوم عسكري مهم عن طريق البحر والبر والجو داخل غزة!

إسرائيل: العمادي سيدخل غزة والجيش يستعد لمعركة صعبة وقاسية

خبير اسرائيلي: المعركة القادمة مع غزة مسالة وقت والظروف تشابه ما قبل الرصاص المصبوب

اشتيه

اشتية: رواتب الشهر القادم ستكون بنسبة 110%

الاحتلال يحمل "الجهاد" مسئولية الصواريخ التي أطلقت من غزة.. ويطالب حماس بـ"بسط" سيطرتها