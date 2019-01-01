"يديعوت": الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي بدأوا بتهيئة الجمهور للحرب في غزة

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، مساء اليوم الخميس، إن الجيش الاسرائيلي بدأ بتهيئة الجمهور والمستوطنين لحرب قادمة على قطاع غزة .

وأفادت الصحفية المختصة في الشؤون العسكرية بالصحيفة "شمريت مئير": بأن "الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي بدأوا بتهيئة الجمهور للحرب في غزة"، موضحة: "لكنهم يفعلون ذلك بعدم رغبة ويشرحون مدى سوء الأمر".

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو الكابينت الإسرائيلي وزير الخارجية إسرائيل كاتس، إن إسرائيل مستعدة لأي تطور في قطاع غزة.

وخلال مقابلة عبر إذاعة الجيش اليوم الخميس أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية واسعة النطاق في غزة.

وأضاف: "إذا استمر إطلاق الصواريخ، لن نتردد أو نفكر في الانتخابات"، ويقصد الرد بعملية عسكرية دون النظر للانتخابات.

وتتطابق تصريحات كاتس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس بالقول: "إذا لزم الأمر سنشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة دون الاعتبار للانتخابات".