  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل: العمادي سيدخل غزة والجيش يستعد لمعركة صعبة وقاسية

الخميس 22 أغسطس 2019 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: العمادي سيدخل غزة والجيش يستعد لمعركة صعبة وقاسية


القدس المحتلة / سما /

عبر المحللون الامنيون والعسكريون في القناة 12 العبرية عن خشيتهم ان الهدوء السائد على حدود قطاع غزة لن يصمد وسرعان ما يتكسر امام الازمات المتكررة والعمليات وإطلاق الصواريخ.

ووفقا للقناة،  فان تل ابيب نقلت رسالة بطريقة غير مباشرة لحركة حماس ان تضبط الجهاد الاسلامي وإلا فان الامور ذاهبة الى مواجهة قاسية وشديدة تشمل العدوان البري والبحري والجوي داخل قطاع غزة.

وافرد التلفزيون الاسرائيلي جزءاً هاما من التقرير لمقابلة المستوطنين داخل مستوطنة "سديروت" والذين اعربوا عن يأسهم من ايجاد حل لصواريخ القسام، حتى الاطفال بعمر سنوات تحدثوا الى الكاميرا وقالوا انهم ليل نهار يهربون الى الملاجئ من الصواريخ.

وقال زوج وزوجته "كنا اطفال صغار نعاني من صواريخ القسام والان اصبح عمرنا 31 عاما ويبدو ان القصة لم تنتهي".

في السياق، رفض روني دانيل المحلل العسكري للقناة الادلاء بتفاصيل كثيرة لكنه قال: هذا الصمت خادع وهيئة الاركان تعرف ذلك وقد جهزت نفسها لمعركة تستمر لايام طويلة وقاسية وفيها قصف شديد من البحر والجو ودخول قوات الى داخل قطاع غزة، كما جهزت نفسها ان التنظيمات في غزة سوف تقصف بشدة وقسوة ولذلك يعمل الجيش الان على تحصين المنازل القريبة من جدار غزة من الصواريخ.

وأضاف قائلا: "نحن نتحدث عن هذا العام خصوصاً ان اسرائيل تسمح بدخول الاموال القطرية لتأهيل البنية التحتية في غزة وليس لتأهيل الذراع العسكري لحركة حماس".

التقرير الاسرائيلي كان متشائما بالنسبة للمستوطنين وختم بالقول (لا يوجد حل لمشكلة غزة). هذا ما يجمع عليه جميع قادة اسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي : نقترب من عملية عسكرية كبيرة وقاسية في غزة

تحول دراماتيكي ..ايمن عودة لا يستبعد الانضمام الى ائتلاف برئاسة غانتس

صحيفة عبرية: يا للعار كيف لا نستطيع أن نقضي على حماس؟

مجلس أمناء جامعة الأزهر يصدر بياناً حول الأحداث الأخيرة بالجامعة

البيت الأبيض :طليب والهان عمر يدعمان حماس التي تطلق الصواريخ على الاسرائيليين الأبرياء

7 فلسطينيين يترشحون لانتخابات البلديات بالنرويج

الوزير حسين الشيخ: انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة وإسرائيل

الأخبار الرئيسية

مسؤول اسرائيلي كبير: الجيش ييستعد للقيام بهجوم عسكري مهم عن طريق البحر والبر والجو داخل غزة!

خبير اسرائيلي: المعركة القادمة مع غزة مسالة وقت والظروف تشابه ما قبل الرصاص المصبوب

اشتيه

اشتية: رواتب الشهر القادم ستكون بنسبة 110%

الاحتلال يحمل "الجهاد" مسئولية الصواريخ التي أطلقت من غزة.. ويطالب حماس بـ"بسط" سيطرتها

اشكنازي

أشكنازي: يكشف سبب قوة "حماس" ،، ويعتبر التهدئة حالة من الفوضى