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بيرتس: حماس تعلم نقاط ضعف نتنياهو و كيفية التلاعب به!

الخميس 22 أغسطس 2019 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيرتس: حماس تعلم نقاط ضعف نتنياهو و كيفية التلاعب به!


القدس المحتلة / سما /

قال عمير بيرتس زعيم حزب العمل الاسرائيلي، اليوم الخميس، إن حركة حماس في قطاع غزة علمت نقاط الضعف التي يعاني منها نتنياهو، وقامت بالتلاعب عليه.

وذكرت  القناة 13 العبرية  نقلا عن بيرتس حول نقل المنحة القطرية لحماس قوله: "منذ العام الماضي نتنياهو وحكومته نجحوا في تقوية حماس كما لم يكن أبدا، لقد علمت حماس نقاط ضعف نتنياهو وكيفية التلاعب به".

وأضاف بيرتس، "إن واحدة من أكبر قصص العار هي حقائب الأموال، التي تدخل غزة وكأنها للحماية".

وفي سياق متصل، من المقرر أن يصل قطاع غزة الليلة السفير القطري محمد العمادي ، عبر معبر بيت حانون "ايرز"؛ للاشراف على عدد من المشاريع وتوزيع المنحة القطرية على الأسر الفقيرة.

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