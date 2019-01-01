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مصرع 3 اشخاص وإصابة 215 آخرين في 256 حادث سير الأسبوع الماضي

الخميس 22 أغسطس 2019 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 3 اشخاص وإصابة 215 آخرين في 256 حادث سير الأسبوع الماضي


رام الله / سما /

 لقي 3 اشخاص مصرعهم وأصيب215 آخرين بجروح، جراء 256 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 256 حادث سير، نتج عنها مصرع 3 اشخاص وإصابة 215 آخرين، وصفت إصابه 3 منهم بالخطيرة و 15 بالمتوسطة، و 197 بالطفيفة .

وأضاف ، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 12801 مركبة، وأنزلت عن الشارع 22 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5260 مخالفة مرورية، وحجزت 142 مركبة للتأكد من قانونيتها ، بالاضافة الى اتلاف 199 مركبة .

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