لجنة فلسطين في البرلمان الاردني تبحث قرار السماح للغزيين بالتملك

عمان /سما/

بحثت لجنة فلسطين بالبرلمان الاردني خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب يحيى السعود، قرار الحكومة الاردنية المتعلق بالسماح لأبناء غزة بالتملك، بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية ومدير دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان ومدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين.

وقال السعود، إن عدد الغزيين في الأردن يبلغ حوالي 158 ألفا، حسب ارقام دائرة الشؤون الفلسطينية، مؤكدًا أن قرار التملك لا يعني اعطاءهم الجنسية والرقم الوطني وانما لغايات تسهيل العيش الكريم.

وأشار السعود إلى مطالب الغزيين، ومن أبرزها، السماح لهم بتملك الأراضي خارج التنظيم، والسماح للمغتربين وغير الحاصلين على البطاقة البيضاء بتسجيل الأراضي والشقق، وزيادة حجم الشريحة المستفيدة من القرار كالزوجة والابن وإفساح المجال لتملك شقة وقطعة ارض.

من جهته، قال كناكرية إن مجموع الطلبات التي تم التقدم بها لغايات تملك الشقق من الغزيين بلغت 533 طلبا، حيث تمت الموافقة على غالبيتها باستثناء 96 طلبا.دون ان يبين اسباب الرفض

وفيما يتعلق بالمطالب التي تقدمت بها اللجنة، بين كناكرية انه سيتم دراستها ومتابعتها مع الدوائر الأخرى مثل دائرة الأراضي والمساحة والبلديات.