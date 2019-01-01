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الشرطة تكشف ملابسات 8 قضايا سرقه وتقبض على شخص مشتبه به في طولكرم

الخميس 22 أغسطس 2019 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات 8 قضايا سرقه وتقبض على شخص مشتبه به في طولكرم


طولكرم / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات 8 قضايا سرقه تنوعت مابين سرقة  من داخل مركبات ومنازل وبنايات قيد الإنشاء وبسطات ومحال  تجاريه و ألقت القبض شخص مشتبه به بالسرقة  في طولكرم .


وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن 8 مواطنين تقدموا بشكاوى منفصلة حول تعرضهم لسرقات متنوعة  داخل مدينة طولكرم, و على الفور قامت شرطة المباحث بالبحث و التحري و جمع البيانات و الأدلة في القضايا و تم الاشتباه بشخص وباحضاره افاد بارتكابه ما نسب اليه  و التصرف بالمسروقات.

وأضافت انه تم إحالة المشتبه به الى النيابة العامة  لاستكمال الأجراء القانوني بحقه.

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