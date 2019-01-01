الشرطة تكشف ملابسات 8 قضايا سرقه وتقبض على شخص مشتبه به في طولكرم

طولكرم / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات 8 قضايا سرقه تنوعت مابين سرقة من داخل مركبات ومنازل وبنايات قيد الإنشاء وبسطات ومحال تجاريه و ألقت القبض شخص مشتبه به بالسرقة في طولكرم .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن 8 مواطنين تقدموا بشكاوى منفصلة حول تعرضهم لسرقات متنوعة داخل مدينة طولكرم, و على الفور قامت شرطة المباحث بالبحث و التحري و جمع البيانات و الأدلة في القضايا و تم الاشتباه بشخص وباحضاره افاد بارتكابه ما نسب اليه و التصرف بالمسروقات.

وأضافت انه تم إحالة المشتبه به الى النيابة العامة لاستكمال الأجراء القانوني بحقه.