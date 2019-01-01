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إدراج هيئة مكافحة الفساد ضمن أنشطة البنك الدولي

الخميس 22 أغسطس 2019 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدراج هيئة مكافحة الفساد ضمن أنشطة البنك الدولي


رام الله / سما /

 اتفق رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك، ومدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، على إدراج الهيئة في الأنشطة التي ينفذها البنك الدولي، خاصة في مجالات التوعية والمحاسبة، بالإضافة لمساعدة الهيئة على إيجاد ممولين وداعمين لأنشطتها.

واستعرض براك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، آليات عمل الهيئة في مجال التحقيقات والتوعية والوقاية، وصلاحيات الهيئة وإنجازاتها.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين.

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