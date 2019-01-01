  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مجهولون يطلقون النار صوب منازل بباقة الغربية وضبط أسلحة بكفركنا

الخميس 22 أغسطس 2019 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجهولون يطلقون النار صوب منازل بباقة الغربية وضبط أسلحة بكفركنا


باقة الغربية - سما -

أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس، على إطلاق الرصاص باتجاه العديد من المنازل المأهولة بالسكان في مدينة باقة الغربية، ما تسبب بأضرار لواجهات المنازل، دون التبليغ عنأ إصابات بشرية لقاطنيها.

وتشير التقديرات الأولية أنه تم إطلاق عشرات من الذخائر الحية صوب المنازل، فيما اكتفت الشرطة التي وصلت إلى المكان بفتح تحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار، دون تنفيذ أي اعتقالات، حيث لم يتضح بعد خلفية الحادث.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي شهدت المدنية مؤخرا العديد من جرائم إطلاق النار وإلقاء القنابل صوب بعض المنازل والمحال التجارية، بظل تقاعس الشرطة، إذ يهدد فوضى السلاح الأمن المجتمعي في المدينة.

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي : نقترب من عملية عسكرية كبيرة وقاسية في غزة

"عمليات إجهاض" لأكثر من ألف مجندة العام الماضي

تحول دراماتيكي ..ايمن عودة لا يستبعد الانضمام الى ائتلاف برئاسة غانتس

سلاح البحرية يتزود بطائرة "راكب الأمواج"

مجلس أمناء جامعة الأزهر يصدر بياناً حول الأحداث الأخيرة بالجامعة

ترامب يتهم اليهود الذين يصوتون للحزب الديمقراطي بخيانة إسرائيل

نيران صديقة في اسرائيل

الأخبار الرئيسية

اشتيه

اشتية: رواتب الشهر القادم ستكون بنسبة 110%

كوخافي

قائد كتيبة غزة: لا حل دائم في غزة والفلسطينيون يريدون تحرير كل فلسطين

الاحتلال يحمل "الجهاد" مسئولية الصواريخ التي أطلقت من غزة.. ويطالب حماس بـ"بسط" سيطرتها

اشكنازي

أشكنازي: يكشف سبب قوة "حماس" ،، ويعتبر التهدئة حالة من الفوضى

طليب والهان عمر

البيت الأبيض :طليب والهان عمر يدعمان حماس التي تطلق الصواريخ على الاسرائيليين الأبرياء