مجهولون يطلقون النار صوب منازل بباقة الغربية وضبط أسلحة بكفركنا

باقة الغربية - سما -

أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس، على إطلاق الرصاص باتجاه العديد من المنازل المأهولة بالسكان في مدينة باقة الغربية، ما تسبب بأضرار لواجهات المنازل، دون التبليغ عنأ إصابات بشرية لقاطنيها.

وتشير التقديرات الأولية أنه تم إطلاق عشرات من الذخائر الحية صوب المنازل، فيما اكتفت الشرطة التي وصلت إلى المكان بفتح تحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار، دون تنفيذ أي اعتقالات، حيث لم يتضح بعد خلفية الحادث.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي شهدت المدنية مؤخرا العديد من جرائم إطلاق النار وإلقاء القنابل صوب بعض المنازل والمحال التجارية، بظل تقاعس الشرطة، إذ يهدد فوضى السلاح الأمن المجتمعي في المدينة.