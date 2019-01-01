  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التنفيذية" تجتمع اليوم لمناقشة انتهاكات الاحتلال بـ"الاقصى" وقضايا أخرى

الخميس 22 أغسطس 2019 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنفيذية" تجتمع اليوم لمناقشة انتهاكات الاحتلال بـ"الاقصى" وقضايا أخرى


رام الله / سما /

 تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا تشاوريا اليوم لمناقشة الوضع السياسي خاصة في المسجد المبارك وبعض القضايا الأخرى المتعلقة بالمنظمة.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية د. واصل أبو يوسف لاذاعة فلسطين الرسمية ان اللجنة ستناقش اقرار قضايا تتعلق بلوائح عمل لجان ودوائر المنظمة، اضافة الى مناقشة الوضع السياسي والجرائم المتواصلة في المسجد المبارك، مشيرا الى ان القيادة أجرت اتصالات مع أطراف من المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا وللجم جرائم الاحتلال المتواصلة .

وحول اقتحام مسؤولين في البيت الأبيض المسجد المبارك بالأمس في الذكرى الخمسين لاحراقه قال أبو يوسف ان هذا يشجع حكومة الاحتلال على المضي قدما في تنفيذ أجندتها الهادفة الى تهويد المسجد وشطب حقوق شعبنا وجر المنطقة الى حرب دينية، مؤكدا ان محاولات الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال تحويل القضية الفلسطينية الى قضية انسانية لن تنجح وهنالك اجماع برفض كل ما يمس حقوق شعبنا .

وفيما يتعلق باعلان حزب يمينا برئاسة ايليت شاكيد عن خطة لتوطين نصف مليون اسرائيلي في المحافظات الشمالية، شدد أبو يوسف ان هذه المستوطنات غير شرعة وقانونية واستهتار بكافة القرارات والقوانين الدولية، مشيرا الى ان القيادة تسعى لمعاقبة الاحتلال على جرائمة من خلال ما المحكمة الجنائية الدولية

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي : نقترب من عملية عسكرية كبيرة وقاسية في غزة

"عمليات إجهاض" لأكثر من ألف مجندة العام الماضي

تحول دراماتيكي ..ايمن عودة لا يستبعد الانضمام الى ائتلاف برئاسة غانتس

سلاح البحرية يتزود بطائرة "راكب الأمواج"

مجلس أمناء جامعة الأزهر يصدر بياناً حول الأحداث الأخيرة بالجامعة

ترامب يتهم اليهود الذين يصوتون للحزب الديمقراطي بخيانة إسرائيل

نيران صديقة في اسرائيل

الأخبار الرئيسية

اشتيه

اشتية: رواتب الشهر القادم ستكون بنسبة 110%

كوخافي

قائد كتيبة غزة: لا حل دائم في غزة والفلسطينيون يريدون تحرير كل فلسطين

الاحتلال يحمل "الجهاد" مسئولية الصواريخ التي أطلقت من غزة.. ويطالب حماس بـ"بسط" سيطرتها

اشكنازي

أشكنازي: يكشف سبب قوة "حماس" ،، ويعتبر التهدئة حالة من الفوضى

طليب والهان عمر

البيت الأبيض :طليب والهان عمر يدعمان حماس التي تطلق الصواريخ على الاسرائيليين الأبرياء