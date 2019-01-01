"التنفيذية" تجتمع اليوم لمناقشة انتهاكات الاحتلال بـ"الاقصى" وقضايا أخرى

رام الله / سما /

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا تشاوريا اليوم لمناقشة الوضع السياسي خاصة في المسجد المبارك وبعض القضايا الأخرى المتعلقة بالمنظمة.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية د. واصل أبو يوسف لاذاعة فلسطين الرسمية ان اللجنة ستناقش اقرار قضايا تتعلق بلوائح عمل لجان ودوائر المنظمة، اضافة الى مناقشة الوضع السياسي والجرائم المتواصلة في المسجد المبارك، مشيرا الى ان القيادة أجرت اتصالات مع أطراف من المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا وللجم جرائم الاحتلال المتواصلة .

وحول اقتحام مسؤولين في البيت الأبيض المسجد المبارك بالأمس في الذكرى الخمسين لاحراقه قال أبو يوسف ان هذا يشجع حكومة الاحتلال على المضي قدما في تنفيذ أجندتها الهادفة الى تهويد المسجد وشطب حقوق شعبنا وجر المنطقة الى حرب دينية، مؤكدا ان محاولات الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال تحويل القضية الفلسطينية الى قضية انسانية لن تنجح وهنالك اجماع برفض كل ما يمس حقوق شعبنا .

وفيما يتعلق باعلان حزب يمينا برئاسة ايليت شاكيد عن خطة لتوطين نصف مليون اسرائيلي في المحافظات الشمالية، شدد أبو يوسف ان هذه المستوطنات غير شرعة وقانونية واستهتار بكافة القرارات والقوانين الدولية، مشيرا الى ان القيادة تسعى لمعاقبة الاحتلال على جرائمة من خلال ما المحكمة الجنائية الدولية