فتح تدين اعتقال حماس عددًا من كوادرها بغزة

رام الله / سما /

أدانت حركة فتح، اليوم الخميس، بأشد العبارات "حملة الاعتقالات المسعورة" التي تشنها ما وصفتها بـ "ميلشيات حماس" بحق كوادرها في قطاع غزة.

واستنكرت فتح في بيان لها، اليوم الخميس، ما تقوم به حماس، تجاه عناصر وكوادر الحركة بالقطاع، مؤكدةً أنها تأتي في ظل المواقف الوطنية من قبل القيادة الفلسطينية تجاه الأسرى في سجون الاحتلال، ورفضها للإملاءات الإسرائيلية والأميركية بشأن استقطاع مخصصات أسرهم وذويهم.

وقالت "إن عتقال واستدعاء كوادر ونشطاء فتح والتحقيق معهم، بحجة تعاطفهم مع شهيد الغربة الدكتور الصيدلاني تامر السلطان، ومشاركتهم في بيت العزاء، ينم عن انسلاخ حماس عن القيم الإنسانية والأخلاقية".

وأشارت إلى أن الشهيد سلطان شهيد لقمة العيش، هاجر جراء السياسات التي تنتهجها حركة حماس، بحثًا عن وطن لا ملاحقة فيه ولا اعتقال ولا ظلم فيه كظلمها. وفق البيان.

واتهمت الحركة في بيان سابق، حركة حماس في قطاع غزة وأجهزتها الأمنية باعتقال القيادي جمال عبيد من سكان شمال قطاع غزة.

ويعتبر عبيد أحد قيادات الحركة وعضو في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بقطاع غزة. وكان تعرض لعدة اعتقالات واستدعاءات من قبل حركة حماس سابقًا.

وبحسب بيان لحركة فتح، فإن سلسلة استدعاءات وجهت لكوادر من الحركة في شمال قطاع غزة ومناطق أخرى من القطاع.