  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح تدين اعتقال حماس عددًا من كوادرها بغزة

الخميس 22 أغسطس 2019 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تدين اعتقال حماس عددًا من كوادرها بغزة


رام الله / سما /

 أدانت حركة فتح، اليوم الخميس، بأشد العبارات "حملة الاعتقالات المسعورة" التي تشنها ما وصفتها بـ "ميلشيات حماس" بحق كوادرها في قطاع غزة.

واستنكرت فتح في بيان لها، اليوم الخميس، ما تقوم به حماس، تجاه عناصر وكوادر الحركة بالقطاع، مؤكدةً أنها تأتي في ظل المواقف الوطنية من قبل القيادة الفلسطينية تجاه الأسرى في سجون الاحتلال، ورفضها للإملاءات الإسرائيلية والأميركية بشأن استقطاع مخصصات أسرهم وذويهم.

وقالت "إن عتقال واستدعاء كوادر ونشطاء فتح والتحقيق معهم، بحجة تعاطفهم مع شهيد الغربة الدكتور الصيدلاني تامر السلطان، ومشاركتهم في بيت العزاء، ينم عن انسلاخ حماس عن القيم الإنسانية والأخلاقية".

وأشارت إلى أن الشهيد سلطان شهيد لقمة العيش، هاجر جراء السياسات التي تنتهجها حركة حماس، بحثًا عن وطن لا ملاحقة فيه ولا اعتقال ولا ظلم فيه كظلمها. وفق البيان.

واتهمت الحركة في بيان سابق، حركة حماس في قطاع غزة وأجهزتها الأمنية باعتقال القيادي جمال عبيد من سكان شمال قطاع غزة.

ويعتبر عبيد أحد قيادات الحركة وعضو في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بقطاع غزة. وكان تعرض لعدة اعتقالات واستدعاءات من قبل حركة حماس سابقًا.

وبحسب بيان لحركة فتح، فإن سلسلة استدعاءات وجهت لكوادر من الحركة في شمال قطاع غزة ومناطق أخرى من القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي : نقترب من عملية عسكرية كبيرة وقاسية في غزة

"عمليات إجهاض" لأكثر من ألف مجندة العام الماضي

تحول دراماتيكي ..ايمن عودة لا يستبعد الانضمام الى ائتلاف برئاسة غانتس

سلاح البحرية يتزود بطائرة "راكب الأمواج"

مجلس أمناء جامعة الأزهر يصدر بياناً حول الأحداث الأخيرة بالجامعة

ترامب يتهم اليهود الذين يصوتون للحزب الديمقراطي بخيانة إسرائيل

نيران صديقة في اسرائيل

الأخبار الرئيسية

اشتيه

اشتية: رواتب الشهر القادم ستكون بنسبة 110%

كوخافي

قائد كتيبة غزة: لا حل دائم في غزة والفلسطينيون يريدون تحرير كل فلسطين

الاحتلال يحمل "الجهاد" مسئولية الصواريخ التي أطلقت من غزة.. ويطالب حماس بـ"بسط" سيطرتها

اشكنازي

أشكنازي: يكشف سبب قوة "حماس" ،، ويعتبر التهدئة حالة من الفوضى

طليب والهان عمر

البيت الأبيض :طليب والهان عمر يدعمان حماس التي تطلق الصواريخ على الاسرائيليين الأبرياء