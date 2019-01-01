  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني يؤكد: صرف نسبة راتب جديدة للموظفين عن الشهر الحالي

الخميس 22 أغسطس 2019 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يؤكد: صرف نسبة راتب جديدة للموظفين عن الشهر الحالي


رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن الحكومة ستصرف بداية الشهر المقبل 60% من راتب شهر آب أغسطس الجاري.

وأوضح مجدلاني في تصريحات نقلها الإعلام الرسمي اليوم الخميس، أنه يضاف إلى راتب 60%، صرف نسبة 50% من أول راتب تم صرف نصف قيمته للموظفين بسبب قرصنة إسرائيل للعائدات الضريبية.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة أعلن عن ذلك في مؤتمر اتحاد المعلمين، لافتاً إلى أن نسب صرف رواتب الموظفين ستتحدد للأشهر المقبلة في حينة وعلى ضوء الامكانيات المالية المتوفرة للحكومة.

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي : نقترب من عملية عسكرية كبيرة وقاسية في غزة

"عمليات إجهاض" لأكثر من ألف مجندة العام الماضي

تحول دراماتيكي ..ايمن عودة لا يستبعد الانضمام الى ائتلاف برئاسة غانتس

سلاح البحرية يتزود بطائرة "راكب الأمواج"

مجلس أمناء جامعة الأزهر يصدر بياناً حول الأحداث الأخيرة بالجامعة

ترامب يتهم اليهود الذين يصوتون للحزب الديمقراطي بخيانة إسرائيل

نيران صديقة في اسرائيل

الأخبار الرئيسية

اشتيه

اشتية: رواتب الشهر القادم ستكون بنسبة 110%

كوخافي

قائد كتيبة غزة: لا حل دائم في غزة والفلسطينيون يريدون تحرير كل فلسطين

الاحتلال يحمل "الجهاد" مسئولية الصواريخ التي أطلقت من غزة.. ويطالب حماس بـ"بسط" سيطرتها

اشكنازي

أشكنازي: يكشف سبب قوة "حماس" ،، ويعتبر التهدئة حالة من الفوضى

طليب والهان عمر

البيت الأبيض :طليب والهان عمر يدعمان حماس التي تطلق الصواريخ على الاسرائيليين الأبرياء