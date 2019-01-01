مجدلاني يؤكد: صرف نسبة راتب جديدة للموظفين عن الشهر الحالي

رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن الحكومة ستصرف بداية الشهر المقبل 60% من راتب شهر آب أغسطس الجاري.

وأوضح مجدلاني في تصريحات نقلها الإعلام الرسمي اليوم الخميس، أنه يضاف إلى راتب 60%، صرف نسبة 50% من أول راتب تم صرف نصف قيمته للموظفين بسبب قرصنة إسرائيل للعائدات الضريبية.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة أعلن عن ذلك في مؤتمر اتحاد المعلمين، لافتاً إلى أن نسب صرف رواتب الموظفين ستتحدد للأشهر المقبلة في حينة وعلى ضوء الامكانيات المالية المتوفرة للحكومة.