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كتلة الوحدة الطلابية تدعو لتحييد مصلحة الطالب في الخلاف بجامعة الأزهر

الخميس 22 أغسطس 2019 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتلة الوحدة الطلابية تدعو لتحييد مصلحة الطالب في الخلاف بجامعة الأزهر


غزة / سما/

 دعت كتلة الوحدة الطلابية بجامعة الأزهر إلى تحييد مصلحة الطالب وعدم زج الطلبة في الخلاف القائم بالجامعة بين نقابة العاملين ورئاسة الجامعة ، والاحتكام للغة الحوار من أجل الحفاظ على المسيرة التعليمية وضمان عدم عرقلتها بسبب الخلاف .

وأكدت الوحدة الطلابية على ضرورة تحييد الطلبة والمسيرة التعليمية عن هذا الخلاف باعتبار أن الطلبة ليسوا جزا من هذا الخلاف وبالتالي المساس بمصالح الطلبة ومحاولة زجهم في هذه المشكلة هو أمر مرفوض ويجب أن يتوقف .

ودعت الوحدة الطلابية للحفاظ على الجامعة وممتلاكاتها كصرح أكاديمي وانجاز وطني وتدعو نقابة العاملين ورئاسة الجامعة لتحمل مسؤولياتها في ظل دخول الطلبة للامتحانات النهائية للفصل الصيفي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للطلبة والأخذ بالحوار منهجا وطريقة لمعالجة كل القضايا احتكاما لقوانين وأنظمة الجامعة . وعدم التسرع باتخاذ أية خطوات تؤثر سلبا على المسيرة التعليمية

تجدر الإشارة إلى أن كتلة الوحدة الطلابية هي الإطار الطلابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين .

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