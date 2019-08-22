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الاحتلال يحمل "الجهاد" مسئولية الصواريخ التي أطلقت من غزة.. ويطالب حماس لبسط سيطرتها

الخميس 22 أغسطس 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحمل "الجهاد" مسئولية الصواريخ التي أطلقت من غزة.. ويطالب حماس لبسط سيطرتها


القدس المحتلة / سما /

حمل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" الخميس، حركة الجهاد المسئولية عن اطلاق الصواريخ من قطاع غزة، تجاه البلدات الإسرائيلية.

وقال "أدرعي"، في تغريدة له عبر تويتر، أنّ حركة الجهاد ارتكبت سابقًا وخططت، حاضرًا لارتكاب اعتداءات من ضمنها عمليات اطلاق صواريخ على اسرائيل.

وأضاف، أنّ اسرائيل لا ولن تقبل بمثل هذه الاعتداءات، مشيراً إلى أنّ تداعيات ذلك، عدم تنفيذ الاجراءات المدنية المهيأة من أجل سكان القطاع ستقع على عاتق الجهاد.

وأوضح، ليست لدينا مشكلة مع سكان قطاع غزة، بالعكس،  الجهة التي ترتكب اعتداءات ستمنع تحسين الوضع وتطوير الخطوات التي نُفذت ويخطط لتنفيذها مما سيمس بـالأهالي بشكل العام.

وطالب، من حماس بصفتها الحاكم في غزة بسط نفوذها ومنع هذه الاعتداءات وهذه المخططات، ونحن مصممون على حماية مواطني إسرائيل ولن نقبل بالاعتداءات أو بإطلاق الصواريخ ضد مواطنينا.

وأشار، إلى أنّ قطاع غزة في ذروة مسار تنفذ بإطاره اجراءات مدنية من شأنها اجراء تحسينات ملموسة في نواحي الحياة المدنية لسكانه على المدى القريب والبعيد، يكفي متابعة حالة الكهرباء والصيد والتصدير والاستيراد في القطاع قبل هذه الخطوات وبعدها تعمل حركة الجهاد، على زعزعة التفاهمات والمساس بها.

قطاع #غزة في ذروة مسار تنفذ بإطاره اجراءات مدنية من شأنها اجراء تحسينات ملموسة في نواحي الحياة المدنية لسكانه على المدى القريب والبعيد.يكفي متابعة حالة الكهرباء والصيد والتصدير والاستيراد في القطاع قبل هذه الخطوات وبعدها.تعمل حركة #الجهاد_الاسلامي على زعزعة التفاهمات والمساس بها pic.twitter.com/w2I5h080ZL

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2019

يجب على #حماس بصفتها الحاكم في #غزة بسط نفوذها ومنع هذه الاعتداءات وهذه المخططات.نحن مصممون على حماية مواطني #إسرائيل ولن نقبل بالاعتداءات أو باطلاق القذائف الصاروخية ضد مواطنينا. pic.twitter.com/IepAe0haWp

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2019

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