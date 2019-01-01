شعث يؤكد على أهمية دور الجاليات الفلسطينية في نقل معاناة شعبنا الى العالم

رام الله / سما /

أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير د. نبيل شعث على أهمية دور الجاليات الفلسطينية في نقل معاناة شعبنا الى العالم وتعبئة الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية.

وجدد شعث التأكيد في حديث لإذاعة فلسطين على دور المغتربين الهام في تعزيز وتعميق مسألة مقاطعة منتجات وبضائع الاحتلال ودعم الحملة الوطنية bds وتوسيع نطاقها على المستوى العالمي والتصدي لإدارة ترامب التصفوية.

وقال شعث إن دائرة المغتربين تبذل كافة الجهود لإعادة توحيد الجاليات الفلسطينية بكل مكان والتواصل معهم ليكونوا على اطلاع بكل ما يجري في فلسطين واعتبارهم جزءا في اتخاذ القرار ودعمه.

وأشار رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير د نبيل شعث إلى أن العمل جار لتوسيع دائرة التعاون ليشمل أبناء جالياتنا لحثهم على الاتحاق بجامعتنتا الوطنية والمشاركة في المعسكرات والمخيمات الشبابية.