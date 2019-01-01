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اشتية: رواتب الشهر القادم ستكون بنسبة 110%

الخميس 22 أغسطس 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: رواتب الشهر القادم ستكون بنسبة 110%


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية ان رواتب الشهر القادم ستكون بنسبة 110% بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة و60% عن الشهر الحالي لجميع الموظفين.

وأضاف اشتية، اليوم الخميس، خلال مؤتمر اتحاد المعلمين "لن تقبضوا مثل الشهر الماضي وسيكون الصرف أفضل لكم".

وقال اشتية: أخذنا قراراً استراتيجياً في موضوع الرواتب، وبقرار من الرئيس أنهينا التميز بين موظفي غزة والضفة.

وأشار الى ان هناك قرارا رسميا بتحويل كافة مدراء المديريات في مختلف المحافظات في وزارة التربية والتعليم من مدير سي إلى مدير عام.

وأكد ان الحكومة ستواصل دفع راتب بنسبة 100% لمعلمي مدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أن دفع نسبتي الراتب ستكون على مرحلتين، إذ سيتم صرف نسبة 60% بداية الشهر المقبل، وستصرف الـ50% بعد ذلك بأسبوع.

يتبع...

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