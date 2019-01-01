بعد قبوله بحكومة يسارية.. ليبرمان: أيمن عودة مكانه في رام الله وليس الكنيست

القدس المحتلة / سما /

رد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على تصريح رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة بأنه سيدعم رئيس حزب أرزق وأبيض بيني غانتس لرئاسة الحكومة المقبلة وسيشارك معه فيها.

وقال ليبرمان حسب القناة العبرية السابعة: "إن حزب إسرائيل بيتنا لن يتعاون مع أيمن عودة والقائمة المشتركة بأي حال من الأحوال".

وأضاف: "ما يكمن وراء هذه الرسالة الغريبة هو محاولة لإغلاق خطوة تعاونية خطيرة بين الليكود والقائمة المشتركة، والهدف هو إقامة حكومة مع الأرثوذكسية المتطرفة لدعم الأحزاب العربية".

وادعى ليبرمان أن عودة الذي يقف مرة أخرى إلى جانب حماس وحزب الله وجميع أعداء إسرائيل، مكانه في برلمان رام الله وليس في الكنيست.

وكان عودة قال إنه مستعد للمشاركة في حكومة يسار وسط بقيادة بيني غانتس، بشرط أن لا يتم التعامل مع السكان العرب على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية.