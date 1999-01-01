راموس يعادل رقم جوتي ويسعى لإنجازات أسطورية

وكالات / سما /

أكمل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس العام رقم 14 مع النادي ليعادل رقم خوسيه ماريا جوتي، ويطمح الآن لتحطيم مجموعة من الأرقام القياسية المسجلة باسم العديد من الأساطير في النادي على رأسهم راؤول جونزاليس.

وفي مثل هذا الوقت من عام 2005، وصل سيرجيو راموس إلى القلعة الملكية قادماً من إشبيلية بصفقة بلغت 27 مليون يورو، وبعد 14 عام، أصبح واحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، والقائد الأول منذ رحيل ايكر كاسياس عن صفوف الفريق في صيف 2015.

وفي حال خاض سيرجيو راموس موسم 2020-2021 فإنه سيعادل رقم العديد من الأساطير أمثال راؤول جونزاليس (1994-2010)، ايكر كاسياس (1999-2015) وبيري (1964-1980).

ويعد مانولو سانشيز أكثر لاعب قضى سنوات في النادي الملكي بواقع 18 موسم، حيث انضم للفريق في عام 1983، ورحل عن النادي عام 2001، ويشاركه بهذا الرقم الأسطورة خينتو الذي تعاقد معه النادي من عام 1953 وحتى عام 1971.

ويحتاج راموس 3 مواسم إضافية في ريال مدريد لكي يعادل الرقم القياسي، وهذا أمر ممكن بحكم أنه يبلغ 33 عام، أي أنه سيكون في سن 36 عام، لكن ذلك متوقف على مدى الحفاظ على مستواه وقبوله بالجلوس على دكة البدلاء.

وخلال 15 عام، خاض راموس 607 مباريات في مختلف البطولات مع ريال مدريد، مما يجعله اللاعب الخامس الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ النادي بعد سانتيانا (645 مباراة)، هوجو سانشيز (710 مباراة)، ايكر كاسياس (725 مباراة) وصاحب المركز الأول راؤول جونزاليس الذي خاض 740 مباراة.