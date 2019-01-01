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ضربة قوية للبحرية قبل بداية الموسم الجديد

الخميس 22 أغسطس 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة قوية للبحرية قبل بداية الموسم الجديد


غزة / سما /

تلقى نادي خدمات الشاطئ ضربة قوية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد, بعد إصابته مدافعه محمد مهنا خلال لقاء خدمات خانيونس الودي مؤخرا.

وأصيب مهنا في ركبته اليمنى قبل حوالي 10 دقائق من نهاية اللقاء, الذي حسمه "البحرية" لمصلحته (2-0), ما جعله يغادر الملعب فورا.

وأثبتت الفحوصات الأولية للاعب, حاجته للراحة فترة 4 أسابيع على الأقل, بانتظار إجرائه صورة رنين مغناطيسي بعد حوالي 10 أيام للوقوف على حجم الإصابة.

يشار إلى أن مهنا يعدّ أحد الركائز الأساسية لـ"البحرية" منذ الموسم الماضي, وغيابه يعتبر ضربة قوية في الخط الخلفي للفريق.

#خدمات الشاطئ #محمد مهنا

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