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المرصد السوري: نزوح أكثر من 80 ألف مدني من ريف ادلب

الخميس 22 أغسطس 2019 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
المرصد السوري: نزوح أكثر من 80 ألف مدني من ريف ادلب


وكالات / سما /

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس نزوح أكثر من 80 ألف مدني من قرى ريف معرة النعمان الشرقي جنوب إدلب منذ يوم الاثنين الماضي وحتى صباح اليوم.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي، إن ذلك يأتي على خلفية التصعيد الهستيري من قبل قوات النظام وحليفه الروسي، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف ممن نزحوا من ريف معرة النعمان الشرقي، هم في الأساس نازحين إليه من ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

وأوضح أن عمليات النزوح هذه تجري في غالبها نحو شمال إدلب عند الحدود مع لواء اسكندرون، لافتا إلى أن قوات النظام بدأت حملة جديدة من قصف هستيري جواً وبراً برفقة "الضامن" الروسي على قرى ريف معرة النعمان الشرقي.

وقال المرصد إن أسرابا من طائرات النظام الحربية والمروحية وطائرات روسية قامت باستهداف المنطقة بمئات الغارات الجوية والبراميل المتفجرة بالإضافة لمئات القذائف والصواريخ عبر الدبابات والمدافع.

ووفق المرصد، لم تسلم المرافق العامة ودور العبادة من عمليات القصف الهستيري حيث تعرض أكثر من خمسة مساجد في التح وجرجناز وتلمنس لدمار كبير جراء استهدافها جوًا، فضلاً عن تدمير منازل المدنيين، كما جرى سابقاً في جنوب إدلب وريف حماة الشمالي.

#المرصد السوري

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