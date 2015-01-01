  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية تدعو لجنة وقف العمل بالإتفاقيات للكشف عن نتائج أعمالها

الخميس 22 أغسطس 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالإنتفاضات والهبات الشعبية، متنوعة الأساليب، والمتنقلة في القدس وأنحاء الضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، في مقاومة الإحتلال والاستيطان، والتي ما زالت تتواصل بأشكالها المختلفة على يد الشباب الفلسطيني منذ خريف العام 2015 حتى اليوم.

وقالت الجبهة إن هذه الإنتفاضات والهبات، بما فيها محاور الإشتباك الأسبوعي مع الإحتلال في أنحاء مختلفة من الضفة، وأيام الغضب ومسيرات العودة وكسر الحصار في القطاع، تؤشر إلى نهوض شعبي فلسطيني، تعطل تطويره، وتحويله إلى إنتفاضة ومقاومة شعبية شاملة، حالة التردد وغياب الإرادة السياسية لدى القيادة الرسمية الفلسطينية، وحالة الإنقسام المدمر، بين حركتي فتح وحماس، والذي بات يشكل خطراً متزايداً على المصالح الوطنية الفلسطينية.

ودعت الجبهة لإطلاق سراح المقاومة الشعبية المتنقلة وتحريرها من قيود أوسلو وإلتزاماته، ومن قيود الإنقسام وتداعياته المدمرة.

كما دعت الجبهة إلى الكشف عن أعمال لجنة وقف العمل بالإتفاقيات مع دولة الإحتلال والتي مضى على تشكيلها حوالي الشهر دون أن يصدر عنها أية إشارة إلى الرأي العام، حول مسار أعمالها، علماً أنها لم تنطلق من نقطة الصفر، فقد سبقتها أكثر من عشر لجان للغرض نفسه، وكانت قد قدمت إقتراحاتها وتوصياتها وخططها للقيادة الرسمية.

وختمت الجبهة مؤكدة أن المسار الذي تصنعه الإنتفاضات والهبات المتنقلة وتطويره وتحويله إلى إنتفاضة ومقاومة شعبية شاملة، هو الرد على المشاريع الأميركية - الإسرائيلية وفي مقدمها صفقة ترامب – نتنياهو.

#الجبهة الديمقراطية #الإتفاقيات

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي يكشف عن معلومة خطيرة تتعلق بالحرب القادمة على قطاع غزة

الجنرال الاسرائيلي عاموس يدلين يتحدث عن اهداف الحرب المقبلة على غزة والخيارات والبدائل ..

قيادي بالجهاد: طالبنا حماس بسلسة خطوات لتخفيف معاناة المواطنين بغزة

"عمليات إجهاض" لأكثر من ألف مجندة العام الماضي

"الاقتصاد" بغزة توضح سبب التعلية الجمركية على استيراد "الصلصلة"

"الشاباك": هكذا نكتشف العمليات الفردية

سلاح البحرية يتزود بطائرة "راكب الأمواج"

الأخبار الرئيسية

اشكنازي

أشكنازي: يكشف سبب قوة "حماس" ،، ويعتبر التهدئة حالة من الفوضى

طليب والهان عمر

البيت الأبيض :طليب والهان عمر يدعمان حماس التي تطلق الصواريخ على الاسرائيليين الأبرياء

صواريخ

صحيفة عبرية: يا للعار كيف لا نستطيع أن نقضي على حماس؟

تحول دراماتيكي ..ايمن عودة لا يستبعد الانضمام الى ائتلاف برئاسة غانتس

وزير اسرائيلي : نقترب من عملية عسكرية كبيرة وقاسية في غزة