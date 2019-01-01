حماس تستنكر قرار الباراغواي بتصنيفها حركة "إرهابية"

غزة / سما /

استنكرت حركة حماس، اليوم الخميس، قرار رئيس جمهورية الباراغواي بتصنيفها كحركة إرهابية دولية.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي أن مثل هذه القرارت، إلى جانب أنها تخالف القوانين الدولية التي كفلت للشعوب الحق بمقاومة الاحتلال والعدوان بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح والذي أكدته الأمم المتحدة، فإنها لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بل وتضر بالعلاقات الطيبة بين شعبينا.

وشددت الحركة على أن مثل هذه القرارات تعزز الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود. وأوضحت أنها حركة مقاومة فلسطينية، تناضل من أجل حرية واستقلال شعبها، مؤكدةً أنها لا تعادي أحدًا من الشعوب، وأن صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي فقط.

وطالبت حماس دولة الباراغواي بالتراجع الفوري عن هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لدعم نضال الشعب الفلسطيني في سبيل نيل حريته واستقلاله وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.