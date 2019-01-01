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زوجة عزت أبو عوف تكشف كواليس أيامه الأخيرة

الخميس 22 أغسطس 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة عزت أبو عوف تكشف كواليس أيامه الأخيرة


وكالات / سما /

قالت أميرة أبو عوف، زوجة الفنان الراحل عزت أبو عوف، إنها حرصت اليوم الأربعاء على زيارة مقبرته، ووضع باقات الزهور عليها وقراءة القرآن على روح زوجها الراحل.

وأضافت "أميرة"، في تصريحات لـ "اليوم السابع" المصري، أنها تعلمت من"عزت" كل شيء في حياتها، سواء حب ناس أو الاعتماد على النفس، خاصة وأن حياتها قبل الزواج منه كانت قائمة على الاعتماد على والدتها، وأضافت أنها تعلمت من"عزت" التسامح والعفو.

وعن علاقة "عزت" مع أبنائه وأخواته.. تقول زوجته إنه كان والدا وأخا ديمقراطيا وحنونا ، وكان يترك الحرية في اختياراتهم بشكل عام للجميع، كما أنه كان يقف إلى جانب أخوته في جميع الأوقات.

وأشارت إلى أن عزت كان له أصدقاء مقربين في حياته يسأل عنهم بصفة مستمرة، هما الفنان محمود قابيل، والذي يعتبره أخ له، وسهير عبد القادر، أما يسرا فكانت معه بصفة دائما في آخر أيام تواجده بالمستشفي.

أما عن الجانب الشخصي لـ "عزت"، فقالت زوجته، كان منظم جدًا في يومه، فكان ينام 8 ساعات لا ينقصهم دقيقة وإذا استيقظ قبلهم يصبح مزاجه سيء طوال اليوم، ثم يتناول فطوره في الحديقة حيث إنه يحب الهدوء في الصباح كثيرًا، ذلك بجانب عادته اليومية التي لم تفارقه طوال حياته وهي قراءة الصحف الورقية وهو يشرب فنجان قهوته، ثم يتمشى لمدة ساعة كنوع من أنواع الرياضة بالأخص ممارسة السباحة.

#عزت أبو عوف

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