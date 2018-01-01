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معجزة رياضية.. طفل هندي يتسلق أعلى جبل في أوروبا

الخميس 22 أغسطس 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
معجزة رياضية.. طفل هندي يتسلق أعلى جبل في أوروبا


وكالات / سما /

تمكن طفل هندي من تسلق قمة جبل "إلبروس" في روسيا، الأعلى ارتفاعا بين مجموعة الجبال الأوروبية، في حين يستعد حاليا لتسلق أعلى جبال القارة الأسترالية.

وينتمي الطفل، ساي سودير كوادي (10 سنوات)، إلى مجموعة رياضية هدفها تسلق أعلى القمم الجبلية في قارات العالم الخمس، حيث تابعت رحلتها بتسلق جبل إلبروس، المتموضع بين روسيا وجورجيا، ويفوق ارتفاع قمته 5640 مترا.

ويتفوق "إلبروس" بالارتفاع على ثاني أعلى جبل في أوروبا، بنحو 832 مترا، وهو الجبل الأسود، في حين تعد مهمة تسلقه أمرا صعبا للغاية، نظرا لانعدام الأكسجين وصعوبة الرؤية بالقرب من قمته، وكذلك لبرد مناخه القارص.

كانت المجموعة الرياضية قد بدأت جولتها العالمية بتسلق جبال الهيمالايا عام 2018، ومن ثم قمة جبل "كيلمنجارو" في شهر يناير الماضي، أعلى القمم في القارة الإفريقية.

#جبل #طفل هندي #أوروبا

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