  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

المغرب.. القبض على شخص هاجم الشرطة مستخدما كلبا شرسا

الخميس 22 أغسطس 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب.. القبض على شخص هاجم الشرطة مستخدما كلبا شرسا


وكالات / سما /

أوقف عناصر من الشرطة القضائية بمدينة وزان في المغرب، شخصا هاجمهم مستعينا بكلب من نوع "بيتبول"، في ساحة الاستقلال وسط المدينة.

وذكر مصدر أمني أن "الموقوف (47 عاما) له سوابق عدلية، وكان يثير الرعب وسط مرتادي ساحة الاستقلال العامة، قبل أن ينتقل عناصر الشرطة إلى المكان لاعتقاله".

وتابع المصدر أن الرجل "أبدى مقاومة شرسة أثناء محاولة توقيفه، وعرض أحد عناصر الشرطة القضائية للاعتداء من خلال تحريض كلب من فصيلة (بيتبول)، إلا أن الأمن تمكن من محاصرته وتوقيفه".

وجرى وضع الموقوف تحت الحراسة بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه للقضاء، في وقت تلقى رجل الأمن الإسعافات الضرورية بالمركز الصحي الإقليمي لوزان.

#الشرطة #المغرب

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي يكشف عن معلومة خطيرة تتعلق بالحرب القادمة على قطاع غزة

الجنرال الاسرائيلي عاموس يدلين يتحدث عن اهداف الحرب المقبلة على غزة والخيارات والبدائل ..

قيادي بالجهاد: طالبنا حماس بسلسة خطوات لتخفيف معاناة المواطنين بغزة

"عمليات إجهاض" لأكثر من ألف مجندة العام الماضي

"الاقتصاد" بغزة توضح سبب التعلية الجمركية على استيراد "الصلصلة"

"الشاباك": هكذا نكتشف العمليات الفردية

سلاح البحرية يتزود بطائرة "راكب الأمواج"

الأخبار الرئيسية

اشكنازي

أشكنازي: يكشف سبب قوة "حماس" ،، ويعتبر التهدئة حالة من الفوضى

طليب والهان عمر

البيت الأبيض :طليب والهان عمر يدعمان حماس التي تطلق الصواريخ على الاسرائيليين الأبرياء

صواريخ

صحيفة عبرية: يا للعار كيف لا نستطيع أن نقضي على حماس؟

تحول دراماتيكي ..ايمن عودة لا يستبعد الانضمام الى ائتلاف برئاسة غانتس

وزير اسرائيلي : نقترب من عملية عسكرية كبيرة وقاسية في غزة