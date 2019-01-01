البيت الأبيض :طليب والهان عمر يدعمان حماس التي تطلق الصواريخ على الاسرائيليين الأبرياء

رام الله / سما /

أعاد البيت الأبيض مهاجمة النائبتين الديمقراطيتين المسلمتين إلهان عمر ورشيدة طليب، واتهامهما بمحاولة إخفاء تاريخ إسرائيل وإضعافها، والتزام الصمت تجاه حركة حماس والسلطة الفلسطينية.

وفي بيان البيت الأبيض الذي نشره على موقعه الالكتروني، أورد تصريحات النائب الجمهوري لي زيلدين، في شبكة "فوكس نيوز"، التي قال فيها: "تصريحات عمر وطليب، الأخيرة تعد محاولة لجعل أنفسهم في موقع الضحايا، وإخفاء التاريخ وتغيير الواقع، بصورة تخدم نواياهما السيئة".

وأضاف: "نائبتا الكونغرس تلتزمان الصمت تجاه استخدام حماس للأطفال دروعا بشرية، وعدم تقديم المساعدات الإنسانية للعامة، والدعوات للجهاد، وإطلاق الصواريخ، التي تقتل الضحايا في إسرائيل".

ومنذ فترة وجيزة، تصاعدت وتيرة حربا كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والنائبتين الديمقراطتين إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية.

وكان الرئيس ترامب قد هاجم في تصريحات سابقة، النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب، بسبب تصريحاتهما السابقة حول إسرائيل، وقال إنهما تنتقدان اليهود الأمريكيين، الذين يصوتون للديمقراطيين، قائلا إن ذلك يظهر نقصا تاما في المعرفة.

يذكر أن إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، أنها سمحت لطليب بزيارة الضفة الغربية المحتلة لدواع إنسانية، بعدما تعهّدت النائبة الديموقراطية خطيا باحترام شروط الزيارة، لكنها أعلنت، في وقت لاحق، عدولها عن الزيارة بسبب ما وصفته بـ"الشروط الجائرة"، التي فرضتها عليها الدولة العبرية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وكان ترامب دعا علنا الدولة العبرية إلى منع زيارتهما، التي كانت مقررة إلى الضفة الغربية.