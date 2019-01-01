  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ150 ويعتقل طفلًا

الخميس 22 أغسطس 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ150 ويعتقل طفلًا


النقب / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني المحتل للمرة الـ150.

وقال الناشط سليم العراقيب من القرية،  إن قوات الاحتلال مدعومة بقوات الشرطة والخاصة "يواّف" اقتحمت القرية وأخلت المنازل من السكان عنوةً ومزقت خيامهم ونقلها إلى مكان خارج البلدة.

وذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت خلال محاولة الأهالي منع الهدم طفلًا واقتادته لمركز التحقيق.

وأقدمت على تفكيك خيام أهالي العراقيب وتمزيقها وجرها إلى خارج مسطح البلدة دون استخدام جرافات الهدم.

وصعّدت قوات الاحتلال من وتيرة هدم القرية خلال الفترة الأخيرة إلى تكرار هدمها لأكثر من مرة خلال أقل من أسبوعين، وذلك ضمن مخططها الاقتلاعي الذي تريد من خلاله تهجير السكان ووضع يدها على أراضيهم لصالح مشاريع استيطانية.

#الاحتلال #قرية العراقيب

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي يكشف عن معلومة خطيرة تتعلق بالحرب القادمة على قطاع غزة

الجنرال الاسرائيلي عاموس يدلين يتحدث عن اهداف الحرب المقبلة على غزة والخيارات والبدائل ..

قيادي بالجهاد: طالبنا حماس بسلسة خطوات لتخفيف معاناة المواطنين بغزة

الشعبية : جامعة الازهر بغزة تتحول الى ساحة معركة والخلافات تنتقل للطلاب

صحيفة عبرية تكشف عن هدف خطة تشجيع شباب غزة على الهجرة !!

"عمليات إجهاض" لأكثر من ألف مجندة العام الماضي

"الاقتصاد" بغزة توضح سبب التعلية الجمركية على استيراد "الصلصلة"

الأخبار الرئيسية

طليب والهان عمر

البيت الأبيض :طليب والهان عمر يدعمان حماس التي تطلق الصواريخ على الاسرائيليين الأبرياء

اتحاد المقاولين

اتحاد المقاولين: لن نكتفي بالمقاطعة والتصعيد القادم مع شركائنا

صواريخ

صحيفة عبرية: يا للعار كيف لا نستطيع أن نقضي على حماس؟

تحول دراماتيكي ..ايمن عودة لا يستبعد الانضمام الى ائتلاف برئاسة غانتس

وزير اسرائيلي : نقترب من عملية عسكرية كبيرة وقاسية في غزة