الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ150 ويعتقل طفلًا

النقب / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني المحتل للمرة الـ150.

وقال الناشط سليم العراقيب من القرية، إن قوات الاحتلال مدعومة بقوات الشرطة والخاصة "يواّف" اقتحمت القرية وأخلت المنازل من السكان عنوةً ومزقت خيامهم ونقلها إلى مكان خارج البلدة.

وذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت خلال محاولة الأهالي منع الهدم طفلًا واقتادته لمركز التحقيق.

وأقدمت على تفكيك خيام أهالي العراقيب وتمزيقها وجرها إلى خارج مسطح البلدة دون استخدام جرافات الهدم.

وصعّدت قوات الاحتلال من وتيرة هدم القرية خلال الفترة الأخيرة إلى تكرار هدمها لأكثر من مرة خلال أقل من أسبوعين، وذلك ضمن مخططها الاقتلاعي الذي تريد من خلاله تهجير السكان ووضع يدها على أراضيهم لصالح مشاريع استيطانية.