  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بالفيديو: محمد صلاح يجري بسرعة فائقة على سطح الماء

الخميس 22 أغسطس 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: محمد صلاح يجري بسرعة فائقة على سطح الماء


وكالات / سما /

نشر النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يستعرض من خلال حذاءه الجديد.

ويظهر الفرعون صلاح وهو يركل الكرة إلى منتصف بحيرة، وتابعها بسرعته الفائقة، وكأنه يجري فوق سطح المياه للوصول إليها، والحقيقة أنها خدعة تستخدم لإنتاج مثل هذه الفيديوهات، عن طريق الركض فوق لوح من الزجاج، أو باستخدام برامج خاصة.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهته المرتقبة أمام ضيفه أرسنال، يوم السبت المقبل، على ملعب "آنفيلد"، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

#محمد صلاح #ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي يكشف عن معلومة خطيرة تتعلق بالحرب القادمة على قطاع غزة

الجنرال الاسرائيلي عاموس يدلين يتحدث عن اهداف الحرب المقبلة على غزة والخيارات والبدائل ..

قيادي بالجهاد: طالبنا حماس بسلسة خطوات لتخفيف معاناة المواطنين بغزة

الشعبية : جامعة الازهر بغزة تتحول الى ساحة معركة والخلافات تنتقل للطلاب

صحيفة عبرية تكشف عن هدف خطة تشجيع شباب غزة على الهجرة !!

"عمليات إجهاض" لأكثر من ألف مجندة العام الماضي

"الاقتصاد" بغزة توضح سبب التعلية الجمركية على استيراد "الصلصلة"

الأخبار الرئيسية

طليب والهان عمر

البيت الأبيض :طليب والهان عمر يدعمان حماس التي تطلق الصواريخ على الاسرائيليين الأبرياء

اتحاد المقاولين

اتحاد المقاولين: لن نكتفي بالمقاطعة والتصعيد القادم مع شركائنا

صواريخ

صحيفة عبرية: يا للعار كيف لا نستطيع أن نقضي على حماس؟

تحول دراماتيكي ..ايمن عودة لا يستبعد الانضمام الى ائتلاف برئاسة غانتس

وزير اسرائيلي : نقترب من عملية عسكرية كبيرة وقاسية في غزة