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كونتي يضغط على إدارة إنتر ميلان لجلب فيدال

الخميس 22 أغسطس 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كونتي يضغط على إدارة إنتر ميلان لجلب فيدال


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إيطالية عبر توتو سبورت أن السيد أنطونيو كونتي المدير الفني الكفء لفريق نادي إنتر ميلان الإيطالي يمارس ضغوطاً كبيرة على إدارة النادي من أجل التوقيع مع أرتورو فيدال نجم فريق نادي برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعرف المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي، المقاتل التشيلياني منذ وقتهما معاً في يوفنتوس الإيطالي، وهو أحد أكبر المعجبين باللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، وقد يبني تشكيلته كلها حول فيدال.

وذكرت تقارير في إيطاليا أن النادي الكتلوني سيكون بحاجة إلى بيع فيدال، من أجل توفير الأموال لتمويل صفقة التعاقد مع نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان البلوجرانا يأمل في إغلاق صفقة النجم البرازيلي من خلال تبادل اللاعبين فقط، ولكن تمسك النادي الباريسي بالحصول على مبلغ ضخم من أجل التخلي عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً.

إدارة إنتر ميلان قد تكون متخوفة من سلوك اللاعب في إنتر ميلان وبرشلونة، ولكن كونتي أكد لهم أنه لن يخلق أي مشاكل، وأنه لن يقبل ألا تحقق له الإدارة طلبه بجلب فيدال.

#أنطونيو كونتي #اليكس فيدال

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