برشلونة يترقب لفتة علنية من نيمار

وكالات / سما /

يُدرك نادي برشلونة، أن طريقه نحو التعاقد مع نيمار دا سيلفا، يمر حتماً عبر موقفٍ راديكالي من النجم البرازيلي، لأن هذه الحركة من شأنها أن تطرد ريال مدريد ويوفنتوس من السباق الصيفي الساخن.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن مسؤولي برشلونة يشعرون بالاضطراب لأن نيمار دا سيلفا لم يتخذ موقفاً صريحاً ولم يعلن عن رغبته بشكل علني، خاصة وأن هذا الأمر مهم جداً لتسهيل المفاوضات مع باريس سان جيرمان.

ويُدرك مسؤولو برشلونة، أن إعلان نيمار عن رغبته بشكل علني، سيضع باريس سان جيرمان أمام خيارين أحلاهما مر؛ الأول أن يوافق على عرض النادي الكتالوني باعتباره الوجهة الوحيدة التي يريدها اللاعب، أما الثاني فيتمثل في الاحتفاظ براقص السامبا ما سيخلق توترات عديدة في غرفة تبديل الملابس.

وكان جيرارد بيكيه قد طالب نيمار بالخروج للإعلام والإعلان عن موقفه بشكل صريح، حيث قال: “سأكون سعيداً بوجوده معنا، على الرغم من أنه يجب أن يكون واضحاً.. بالطبع نتحدث معه، لكن ليس من المناسب الاعتراف بالمحادثات الخاصة، هو الذي عليه أن يخرج للحديث”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة تترقب لفتة علنية من نيمار، لأن هذا الأمر سيدفع الجماهير واللاعبين لمسامحته على الطريقة التي رحل بها قبل موسمين، لكن المؤكد في الوقت الحالي، هو أن صبر النادي بدأ بالنفاد.