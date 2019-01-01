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إيكاردي يثير حيرة يوفنتوس ونابولي

الخميس 22 أغسطس 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيكاردي يثير حيرة يوفنتوس ونابولي


وكالات / سما /

مازال ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان يسيل الكثير من الحبر في الصحف الإيطالية بسبب موقفه غير الواضح وعدم حسم مستقبله في الوقت الذي تنطلق فيه منافسات الدوري الإيطالي بعد الغد.

فإنتر ميلان لديه موقف واضح من المهاجم الأرجنتيني وهو التخلص منه لأنه ليس مرغوباً عند المدرب أنتونيو كونتي، ولكن النادي في نفس الوقت لا يحبذ فكرة بيعه إلى يوفنتوس.

ورغم أن إنتر ميلان وافق على عرض قدمه نابولي بقيمة 65 مليون يورو كما أشارت بعض التقارير فإن اللاعب لم يرد بعد بصفة نهائية على هذا العرض انتظاراً لتقديم اليوفي للعرض الموعود.

وأرسل ماورو ليلة أمس إشارة واضحة على تدهور العلاقة مع ناديه، حيث نشر صوراً له بقميص الإنتر ولكنها بالأبيض والأسود دلالة على نهاية القصة بينه وبين النيراتزوري.


كما عزز من كونه اللاعب اللغز في هذا الصيف بعد أن نشر صوراً له قبل ذلك في منزل يتم بناءه وكتب عليها: “هذا هو بيتي الجيد..في ميلانو”.

بينما أبقت زوجته ووكيلة أعماله الاتصال مفتوحاً بينها وبين رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس الذي يبدو مستعداً لتقديم عقد مُقنع للهداف صاحب الـ26 عاماً.

ولم يتبق على إغلاق سوق الانتقالات سوى 11 يوماً فقط ولا يبدو أن إيكاردي في وضعٍ مريح.

وبالنظر إلى المستقبل السىء الذي سوف ينتظره في حالة البقاء في إنتر ميلان دون أن يلعب، فإن إيكاردي عليه أن يتخذ قراراً في أسرع وقت وإلا فإن الجميع سوف يكون متضرراً من نهاية غير سعيدة لكل الأطراف.

#إيكاردي #يوفنتوس #نابولي

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