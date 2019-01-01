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خطة لتوطين نصف مليون إسرائيلي جديد في الضفة

الخميس 22 أغسطس 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطة لتوطين نصف مليون إسرائيلي جديد في الضفة


الضفة المحتلة / سما /

أعلن حزب (يمينا) برئاسة أياليد شاكيد، أمس الأربعاء عن خطته لحل مشكلة الاستيطان في إسرائيل المتمثلة بغلاء الشقق السكنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب في مستوطنة (ألكنا) في الضفة الغربية، بمشاركة مسؤولي الحزب بما في ذلك أيالت شاكيد ونفتالي بنيت ورافي بيرتس وبتسلال سموتريتش .

ووفقا للقناة السابعة الإسرائيلية، فإن الحديث يدور عن خطة سينفذها الحزب في حال فاز في الانتخابات المقبلة وتقلد ملف وزارة الاستيطان، حيث تنص الخطة على توطين أكثر من نصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية.

كما أوضح الحزب أن تطبيق الخطة سيمتد لمدة خمسة أعوام من خلال بناء ما يقارب 22 ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، بدعم مالي من الحكومة من خلال صرف ميزانية خاصة بالخطة.

#مستوطنون #الضفة الغربية

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